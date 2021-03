Tijdens de Week van het Geld vraagt Trends aan mensen die dag in dag uit met geld en economie bezig zijn, welke boeken hen het meeste inzicht hebben verschaft over geld en het geldsysteem.

Waarom die boeken? Welke inzichten hebben ze u gebracht die u voordien niet had? Waarom zijn die belangrijk?

KOEN DE LEUS. "Het idee dat een mens doorgaans rationeel handelt behalve als hij overmand wordt door emoties, is fout. Kahneman toont in Ons feilbare denken aan dat we twee systemen van denken hebben: een X- en een C-systeem. Het X-systeem, dat meestal de overhand haalt, is emotioneel, intuïtief, gebouwd om te overleven en diende ons uitstekend toen we in de oertijd nog op mammoets jaagden. Het C-systeem, dat langzaam en logische redeneert en waar we als belegger zo'n noodzaak aan hebben, is liever lui dan moe. En als belegger zullen we dat geweten hebben. De vallen die het X-systeem opzet voor ons als belegger, zijn talrijk."

Hoe heeft dat uw kijk op geld en het geldsysteem veranderd?

DE LEUS. "Het feit dat je die psychologische valkuilen kent, dat je weet dat ze bestaan, heeft ervoor gezorgd dat ik heel mijn manier van beleggen veranderd heb. Een concrete implementatie van die nieuwe manier van beleggen, vond ik terug in Iedereen Beleggen van Pierre Huylenbroeck waarin hij zijn systeem uitlegt om 'emotieloos' te beleggen."

Welke rol heeft dat in uw loopbaan gespeeld?

DE LEUS. "Als hoofdeconoom geef ik geen beleggingsadvies, maar ik geef wel één keer per jaar een cursus behavioural finance aan de Ehsal Management School in het Investment Advisor-programma. De wijsheden die ik uit het boek van Kahneman haalde en de concrete implementatie ervan in een beleggingsportefeuille, deel ik dan met de studenten. Vooral de herkenbaarheid van de vooroordelen bij de studenten valt steeds op en maakt het ook een heel dankbaar onderwerp om les over te geven."

Heeft het boek een rol gespeeld in uw persoonlijke leven?

DE LEUS. "Het groepsdenken, onze neiging om voor de korte termijn te gaan in plaats van de lange termijn niettegenstaande het grote economische nadeel dat we daardoor oplopen, onze extreme aversie voor verlies, onze overschatting en onderschatting van waarschijnlijkheden bij heel hoge en heel lage waarschijnlijkheden, enzovoort. Veel van die ingebakken natuurlijke neigingen die we vertonen, kunnen persoonlijke en financiële schade aanrichten. Door ervan op de hoogte te zijn, slaag ik er af en toe in even een stap achteruit te nemen en sommige van de valkuilen te vermijden.

"Cruciaal bij elke actie is steeds eerst te denken en dan te doen, vooral in die volgorde. Alleen al door dit schijnbaar doodeenvoudig regeltje toepassen, wat eigenlijk neerkomt op je C-brein te activeren en je X-brein onder controle te houden, vermijd je al tal van valkuilen. 'Be engaged.' Laat niet toe dat je brein lui wordt en je intuïtieve brein constant de overhand haalt."

