Tijdens de Week van het Geld vraagt Trends aan mensen die dag in dag uit met geld en economie bezig zijn, welke boeken hen het meeste inzicht hebben verschaft over geld en het geldsysteem.

Waarom dit werk? Welke inzichten heeft het u bijgebracht?

PAUL DE GRAUWE. 'Ik heb het boek - dat in de jaren zeventig overigens nog geen 5 dollar kostte - gelezen tijdens mijn studies in de Verenigde Staten. Op dat moment had ik nog geen echte welomlijnde visie over het geldsysteem. A Monetary History of the United States, 1867-1960 heeft me veel geleerd over hoe geld ontstaat, hoe je controle kan houden over het geldsysteem en hoe je een monetair beleid kan voeren. Het werk van Friedman en Schwartz was voor mij een echte eyeopener, al moet ik eraan toevoegen dat het wel enige voorkennis vereist.'

Welke inzichten heeft het u bijgebracht?

DE GRAUWE. 'Het boek is geschreven vanuit een monetaristische visie: het centrale idee is dat geld een belangrijk wapen is voor de centrale bank van een land, die door slim beleid de economische activiteit sterk kan beïnvloeden. Daarbij geldt de belangrijke nuance dat het om stimuli op de korte termijn moet gaan. Een stimulerend beleid kan de economische groei niet blijvend verhogen. Dat levert enkel inflatie op.'

'Dat het monetair beleid een belangrijke tool vormt, impliceert ook dat foute monetaire keuzes grote gevolgen kunnen hebben. De auteurs illustreren dat in het boek aan de hand van de Grote Depressie uit de jaren dertig. Die begon met een bankencrisis die leidde tot een recessie: een negatieve economische groei, stijgende werkloosheid, weinig kredietverschaffing. De Federal Reserve heeft toen beslist om géén geld in het bankensysteem en dus de economie te pompen, en de rentevoet te verhogen. Die fout heeft ervoor gezorgd dat de recessie een depressie is kunnen worden. Gelukkig hebben we in de jongste financiële crisis geleerd uit die fout.'

Heeft het boek uw professionele loopbaan beïnvloed, bijvoorbeeld toen u Economics of a Monetary Union schreef?

DE GRAUWE. 'Er is geen rechtstreekse link tussen de twee boeken, maar het spreekt voor zich dat ik bij het voeren van onderzoek ben geholpen door de kennis die ik door A Monetary History of the United States, 1867-1960 heb verworven.'

Heeft het boek een invloed gehad op uw persoonlijke leven?

DE GRAUWE. 'Neen, daar leent het onderwerp van het werk zich niet echt toe. Toen ruim tien jaar geleden de financiële crisis uitbrak, was ik, de fouten uit de Grote Depressie indachtig, wel wat ongerust. Maar snel werd toen duidelijk dat de overheden die crisis veel beter zouden aanpakken.'

