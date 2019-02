Handelen in het donker: meer dan helft van de Europese aandelen gaat niet via de beurs

Volgens cijfers van Cboe, Europa's grootste platform voor aandelenhandel, werd in januari gemiddeld voor 785 miljoen euro per dag aan Bel-20-aandelen verhandeld. Verrassend genoeg verliep slechts 46 procent daarvan over een reguliere aandelenbeurs zoals Euronext. De rest ging via andere, veelal minder transparante kanalen zoals dark pools of de interne handelsdesks van banken en brokers. Cijfers voor heel 2018 van de dataverzamelaar Fidessa bevestigen dat. Slechts de helft van alle Europese aandelenhandel is vorig jaar via een orderboek van een reguliere aandelenbeurs verlopen.

