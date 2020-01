De vier grootbanken in ons land gaan samen een netwerk uitbouwen van bank-neutrale geldautomaten. Dat melden KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis woensdag.

De vier grootbanken willen via het netwerk 95 procent van de bevolking een bankautomaat ter beschikking stellen binnen een straal van 5 kilometer. In de grootsteden zal met kortere afstanden worden gewerkt. De nieuwe automaten worden zoveel mogelijk buiten bankkantoren geïnstallleerd.

De eerste automaten komen er al vanaf midden volgend jaar. Het is de bedoeling dat op termijn de cashautomaten van de banken zelf verdwijnen, zegt Stef Leunens van KBC. Alleen al KBC beschikt vandaag over 1.300 cashautomaten in ons land.

Met het netwerk van bank-neutrale geldautomaten willen de grootbanken een antwoord bieden op enkele uitdagingen. Met de kaart betalen is overal standaard geworden, en nieuwe ontwikkelingen zoals contactloos betalen worden steeds populairder. Met cash geld betalen gebeurt in de toekomst allicht nog minder dan vandaag het geval is. Sinds 2012 is er namelijk een stelselmatige daling van het aantal cashafhalingen aan bankautomaten. De banken moeten ook zwaar investeren in de bevoorrading en de beveiliging van de automaten. Banken werden de afgelopen maanden bovendien nog geregeld geplaagd door plofkraken met aanzienlijke schade tot gevolg.

KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis gaan nu een nieuwe vennootschap oprichten. Meer informatie over de vorm en de naam van de automaten is er op dit moment niet.. In Nederland bestaat sinds vorig jaar een dergelijk netwerk van automaten. Bij onze noorderburen kregen de machines de naam 'geldmaat' en zijn ze knalgeel van kleur.

