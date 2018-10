Groepsvordering Test Aankoop tegen Facebook ingeleid voor rechtbank van koophandel

'In maart barstte het schandaal rond Cambridge Analytica los en werd het gebruik door Facebook van gebruikersgegevens onder de aandacht gebracht, zonder dat die gebruikers zich hiervan bewust waren, laat staan dat ze ook akkoord gingen', zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. 'Sinds 2014 werden er zo meer dan 50 miljoen gebruikers in geluisd.'

Samen met zusterorganisaties in Italië, Spanje en Portugal stuurde Test Aankoop een formele ingebrekestelling naar Facebook, met de vraag welke maatregelen het bedrijf zou nemen om de gevolgen van de door consumenten opgelopen schade te herstellen en om de toepassing van het respecteren van de consumentenrechten te garanderen. Omdat er geen reactie kwam legde Test Aankoop op 25 juni een verzoek neer tot collectieve rechtsvordering bij de rechtbank van koophandel. Die werd maandag ingeleid.

'Daar is meteen gebleken dat Facebook de bevoegdheid van de Belgische rechtbank betwist, omdat enkel de Ierse rechtbanken bevoegd zouden zijn', zegt Simon November. 'De Brusselse rechtbank neemt nu een maand om een conclusiekalender te bepalen. Een uitspraak over de ontvankelijkheid van onze groepsvordering verwachten we pas eind 2019.'

Volgens Test Aankoop hebben zich reeds meer dan 33.000 personen gemanifesteerd en interesse getoond in de collectieve vordering. 'Wij eisen een compensatie van 200 euro per consument voor dit misbruik van persoonlijke gegevens. Inschrijven kan nog steeds', aldus nog de woordvoerder.