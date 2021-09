De door Batopin - een alliantie van BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING - ingestelde norm om meer dan 98% van de Belgische bevolking een geldautomaat aan te bieden binnen een straal van vijf kilometer rond de eigen woning, werkt niet voor België. Dat zegt Groen-Kamerlid Dieter Van Besien. 'De norm zou moeten zijn dat in elke woonkern minstens één automaat komt te staan, los van de afstand tussen twee geldautomaten.'

Het aantal bankautomaten van de vier grootbanken in ons land zal tegen 2025 meer dan halveren, maar er komt een betere spreiding van de automaten. Samen rollen de banken nieuwe, bankneutrale geldautomaten uit, die Bancontact zullen heten. Batopin maakt zich sterk dat 98,79 procent van de bevolking over een geldautomaat zal beschikken binnen de vijf kilometer. 'Die norm van 5 kilometer komt uit Nederland, maar werkt niet in onze versnipperde ruimtelijke ordening', reageert Groen-Kamerlid Van Besien. 'Bij ons zou de norm moeten zijn dat in elke woonkern minstens één automaat komt te staan, los van de afstand tussen twee geldautomaten.'

Van Besien is ook niet opgezet met de aankondiging van Batopin dat klassieke selfbanking-toepassingen zoals overschrijvingen niet mogelijk zullen zijn bij de automaten van Bancontact. Die blijven voorbehouden voor de selfbanking-toestellen in de bankkantoren.

'Steeds meer kantoren, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning bij basisbankverrichtingen zoals een overschrijving, sluiten hun deuren. Sinds 2008 is het aantal bankkantoren gehalveerd.' 'Het grote risico', zegt Van Besien, 'is dat bepaalde groepen, vaak kwetsbare mensen, hierdoor het hardst getroffen worden: dikwijls gaat het om oudere mensen, mensen met een digitale achterstand, en vaak ook om een armere groep van mensen. Zij worden in de digitale wereld gegooid, zonder hulplijn en worden vervolgens verplicht extra te betalen voor een dienstverlening die tot een paar jaar geleden een evidentie was.'

Als het van Groen afhangt, worden bankkantoren hetzelfde georganiseerd als bankautomaten: één kantoor dat fysieke bankdiensten aanbiedt voor klanten van verschillende banken. 'Technisch moet dat mogelijk zijn', besluit Van Besien.

