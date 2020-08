Dinsdagavond werd voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 2.000 dollar per troy ounce (zo'n 31,1 gram) gerond, woensdag werd op de beurs van Londen al 2.031,14 dollar betaald.

De goudprijs zet ook woensdag zijn opmars voort. Dinsdagavond werd voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 2.000 dollar per troy ounce (zo'n 31,1 gram) gerond, woensdag werd op de beurs van Londen al 2.031,14 dollar betaald. Sinds begin dit jaar is het edelmetaal zo al een derde meer waard.

Ook in euro omgerekend is goud duurder dan ooit, met een recordprijs van 1.720,04 euro per troy ounce. Aanleiding is de coronacrisis, waardoor heel wat beleggers vluchten in traditioneel veilige beleggingen zoals goud. Ook de zwakkere Amerikaanse dollar, waarin het edelmetaal geprijsd staat, drijft de waarde verder op. Analisten verwachten dat de stijgende trend nog wel even zal aanhouden.

