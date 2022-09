Als gevolg van de historisch hoge energiefacturen zien gerechtsdeurwaarders een nieuw profiel van schuldenaars opduiken: de tweeverdieners.

Dat zegt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB).

Dat gerechtsdeurwaarders nu ook bij tweeverdieners moeten aanbellen is een recent fenomeen, klinkt het. "Daar waar ze vroeger vooral gezinnen ontmoeten die door tegenslag of ongeluk grote schulden hadden, zien ze nu tweeverdieners die de fel gestegen kost van het leven niet kunnen behappen. De (lagere) middenklasse en de zelfstandigen komen hier in beeld", aldus de NKGB.

Toch vragen de gerechtsdeurwaarders om niet opnieuw moratoria in te voeren, zoals tijdens de coronacrisis tot twee maal toe gebeurde. Het ging toen om moratoria op beslaglegging en uitvoeringen en op uithuiszettingen. "We zien geen heil in voor de derde maal een moratorium in te voeren", zeggen de deurwaarders. "Het is geen duurzame oplossing. Schulden worden gewoon bevroren, na het moratorium zijn ze niet verdwenen. Het geeft mensen met schulden een vals gevoel van veiligheid".

De gerechtsdeurwaarders vrezen dat een verbod op uithuiszettingen - zoals nu beslist in Wallonië - er bovendien toe zal leiden dat schuldeisers het recht in eigen handen zullen nemen. "Wat de Waalse regering heeft beslist is geen goed idee. Het ondergraaft de rechtstaat".

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders stelt alternatieven voor, zoals het tijdelijk verhogen van het onbeslagbaar deel bij loonbeslag of een tijdelijke verlenging van de minimumtermijn tussen het leggen van een roerend beslag en de effectieve ophaling van de in beslag genomen goederen.

