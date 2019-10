Het gemiddelde inkomen van de Belg is in 2017 afgeklokt op 18.331 euro. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro, meldt de Belgische statistiekdienst Statbel donderdag. In Vlaanderen bedroeg het gemiddelde inkomen 19.636 euro.

De cijfers zijn berekend op basis van de aangiftes van de personenbelasting van vorig jaar, dus voor de inkomsten van 2017 De cijfers geven de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen weer. Niet-belaste inkomsten zoals kindergeld en het leefloon maken geen deel uit van de fiscale inkomens..

Vlaanderen doet het beter dan Wallonië, dat volgt met 17.281 euro. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is duidelijk het armst, met een gemiddeld inkomen van 14.372 euro. In elk van de drie gewesten is er een stijging tegenover het jaar voordien.

Vlaams-Brabant is de primus onder de provincies met 21.462 euro, gevolgd door Waals-Brabant met 21.035 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie met 19.927 euro. Antwerpen noteert 19.191 euro en West-Vlaanderen 19.184 euro. Limburg kent duidelijk het laagste gemiddelde inkomen in Vlaanderen met 18.311 euro. Henegouwen is de armste provincie (met uitzondering van Brussel) met 16.023 euro.

Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen mag zich opnieuw de rijkste van het land noemen, met een gemiddeld inkomen van 30.748 euro in 2017, of 67,7 procent boven het nationaal gemiddelde. Keerbergen in Vlaams-Brabant staat op twee met 27.540 euro, gevolgd door gouwgenoot Oud-Heverlee (26.590). Het Waals-Brabantse Lasne is op stek vier de eerste Waalse gemeente in de ranglijst (26.395 euro).

De Brusselse gemeenten domineren de lijst met armste gemeenten. Sint-Joost-ten-Node is opnieuw de armste, met 9.297 euro (nagenoeg de helft minder dan het gemiddelde), voor Sint-Jans-Molenbeek (10.406). Farciennes, nabij Charleroi, staat op de derde plek (11.727 euro) en is de armste Waalse gemeente.