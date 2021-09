Een werknemer die voltijds werkte, heeft in 2019 gemiddeld 3.758 euro bruto per maand verdiend. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel dinsdag. Achter dat gemiddelde bedrag gaan wel duidelijke verschillen schuil. Voor 59 procent van de werknemers ligt het brutoloon bijvoorbeeld lager dan het gemiddelde.

Het mediaanloon bedraagt 3.486 euro. Dat cijfer geeft weer dat 50 procent van de werknemers hoogstens 3.486 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept.

De tien procent werknemers die het meest verdienen, ontvangen van hun werkgever minstens 5.886 euro per maand. Directeurs van grote ondernemingen verdienen met een gemiddeld brutoloon van 10.465 euro zelfs 178 procent meer dan het nationale gemiddelde.

Voor tien procent van de werknemers komt het bruto maandloon echter niet boven de 2.295 euro uit. Met een maandloon van 2.372 euro verdienen kelners en barmannen 37 procent minder dan het nationale gemiddelde. Anders gezegd: voor het bruto maandloon van een directeur van een grote onderneming moet een kelner of barman vier maanden werken. Ook kappers en schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers en kassiers en ticketverkopers ontvangen een loon dat minstens een derde onder het nationale gemiddelde ligt.

Genderkloof

Daarnaast blijft er een verschil van 4,1 procent tussen voltijds werkende vrouwen en hun mannelijke collega's, al is die loonkloof de voorbije tien jaar wel sterk gedaald. In 2010 bedroeg het verschil nog 10 procent.

Voorts speelt ook het diploma een rol. Wie een masterdiploma op zak heeft, verdient 48 procent meer dan de gemiddelde Belg. Wie zonder diploma de schoolbanken verliet, ontvangt een salaris dat 26 procent onder het nationale gemiddelde ligt.

Statbel baseert zich voor de gegeven op een loonenquête bij 118.164 werknemers van Belgische bedrijven.

