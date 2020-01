Travelex, dat wereldwijd wisselkantoren uitbaat, is al dagen offline na een aanval met gijzelsoftware. Het Britse bedrijf, dat in België tien kantoren uitbaat, zegt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn aangetast.

Klanten kunnen online geen valuta bestellen. 'Toen het virus werd ontdekt, en uit voorzorg, zette Travelex onmiddellijk al zijn systemen offline om te voorkomen dat het virus zich verder over het netwerk zou verspreiden', staat op de website. 'We hebben nu het virus geïsoleerd en werken eraan om onze systemen te herstellen en de normale werking zo snel mogelijk te hervatten.' In de kantoren is het wel mogelijk om geld te wisselen.

De aanval met de ransomware Sodinokibi begon op 31 december. Travelex heeft daarop sites en diensten in ongeveer twintig landen uit de lucht gehaald. Het is nog niet bekend door wie de aanval is uitgevoerd en of er losgeld wordt geëist.

