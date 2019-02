Geld afhalen bij bpost dan toch niet betalend

'We stellen vast dat we te snel zijn gegaan in het nemen van deze beslissing en we hebben het belang van gratis afhalingen voor onze klanten onderschat', aldus bpost bank. 'Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van onze klanten heeft bpost bank daarom besloten om de wijziging in de tarieven niet toe te passen.'

Klanten met een b.compact-rekening zouden volgens de aangekondigde tariefwijziging vanaf 18 maart 50 eurocent hebben moeten betalen per geldafhaling, ook aan de eigen automaten. Eenmaal per maand zouden ze nog geld kunnen afhalen zonder extra kost. De beslissing kreeg meteen veel kritiek. Ze zou onder meer ingaan tegen een herenakkoord dat de banksector in 2004 sloot. Dat bepaalde dat 24 afhalingen per jaar aan automaten van de eigen bank gratis moeten zijn.

Bpost trekt beslissing in om geldafhaling betalend te maken. Goeie zaak dat het zich aan herenakkoord houdt dat klanten recht geeft op minstens 24 gratis afhalingen per jaar — Kris Peeters (@peeters_kris1) February 8, 2019

Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) reageerde al tevreden op de intrekking. 'Bpost trekt beslissing in om geldafhaling betalend te maken. Goeie zaak dat het zich aan herenakkoord houdt dat klanten recht geeft op minstens 24 gratis afhalingen per jaar', tweette Peeters.