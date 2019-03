Geen gratis omboeking voor TUI-klanten die bang zijn voor Boeing

Na de tweede crash met een Boeing 737 Max 8-toestel op korte tijd houden China, Indonesië en Ethiopië toestellen van dat type aan de grond.

In Europa is TUI met vijftien toestellen een belangrijke afnemer. Aanvankelijk zag de touroperator geen enkel probleem om verder te vliegen, maar nu is er toch een interne evaluatie aan de gang. In afwachting van het resultaat daarvan blijft TUI zijn Boeing-vliegtuigen wel gebruiken. Er zijn dan ook nooit problemen mee geweest, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Klanten die toch niet meer in een 737 Max 8 willen stappen, kunnen enkel annuleren of omboeken tegen de gebruikelijke voorwaarden. Dat betekent dat ze extra kosten moeten betalen. Volgens woordvoerder Demeyere komen er 'heel weinig' reacties van ongeruste klanten. TUI gebruikt vier Max 8-toestellen in België.

Ook andere Europese maatschappijen die vliegen met hetzelfde toestel, volgen dat beleid. Uit Twitter-berichten van Icelandair en Norwegian blijkt dat ook zij geen bijzondere regeling aanbieden aan passagiers die niet willen vliegen. Beide maatschappij zeggen wel de zaak van nabij op te volgen.