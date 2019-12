Vanaf 1 juli kun je op bussen en trams van De Lijn niet meer cash betalen. Volgens de Vlaamse ombudsman komt die maatregel te snel en ontbreekt er een kader.

Chauffeurs van de De Lijn aanvaarden vanaf 1 juli 2020 geen cash geld meer op bussen en trams. Doel van de maatregel is tijd winnen en de veiligheid van de chauffeur bevorderen. Cash betalen zal wel nog kunnen in voorverkooppunten. Vanaf 1 juli betalen reizigers op bus of tram contactloos met de bankkaart of via een betaalapp.

'We moeten blijven streven naar een klantgerichte en performante Vlaamse vervoersmaatschappij waarbij de reiziger centraal staat', verduidelijkte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld ) eerder deze week 'Het contactloos betalen zorgt voor een versnelling van de ritten(verkoop) en daarnaast voor meer veiligheid van de chauffeur', aldus de minister.

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers vindt het geen probleem dat de overheid overschakelt naar modernere betaalmogelijkheden, maar dan moet het volgens hem op een coherente manier gebeuren. 'Er ontbreekt een kader', zegt Weekers. 'De ene keer zijn het de parkeermeters, dan bij het zwembad, enzovoort. Men moet daar goed over nadenken', luidt het. Dat reizigers uitsluitend cashvrij zullen betalen voor een rit met bus of tram komt er wel heel snel, voegt hij eraan toe.

'Zwartrijden door gebruikersfouten'

De ombudsman wijst bovendien nog op zogenaamde 'gebruikersfouten' die bepaalde reizigers zullen maken bij het instappen. 'Ik verwacht dat de overheid daar rekening mee houdt', klinkt het. 'Ik wil niet dat er massaal klachten komen omdat goedmenende mensen zwartrijden doordat ze niet onderlegd zijn in contactloos betalen. Veel mensen hebben bovendien nog geen kaart voor contactloos betalen. Zelf heb ik er wel een, maar de ene keer lukt het wel en de andere keer niet', zegt hij.

Overigens sleutelt De Lijn begin volgend jaar nog aan de tarieven. Het sms-ticket wordt vanaf 1 februari 2020 18 procent duurder, van 2,25 euro tot 2,65 euro (inclusief operatorkosten van 0,15 euro). Wie ter plekke een kaartje koopt bij de chauffeur - tot 1 juli - betaalt iets meer: 3 euro.

Wie met een smartphone betaalt, is duidelijk beter af. De prijs van een m-ticket via een app blijft namelijk ongewijzigd op 1,8 euro.