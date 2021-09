Wie nog gebruikmaakt van het uitsluitend nachttarief om zijn woning of sanitair water te verwarmen, kan naast verhoogde energiepremies voortaan ook tot 15.000 euro renteloos lenen via het Energiehuis om de woning energiezuiniger te maken. Dat kondigt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aan.

Het uitsluitend nachttarief werd veertig jaar geleden ingevoerd in het licht van het nucleaire productiepark. Om de elektriciteitsvraag 's nachts te vergroten, zodat die beter afgestemd was op de nucleaire elektriciteitsproductie, werden 's nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Dat voordeel wordt door de VREG tegen 2028 geleidelijk afgebouwd.

Om de financiële impact voor de doelgroep te beperken, besliste Vlaams minister van Energie Zuhal Demir eerder al om verhoogde energiepremies in te voeren voor wie een exclusief nachtmeter heeft. Concreet kunnen deze gezinnen een beroep doen op verhoogde energiepremies voor de isolatie van daken, vloeren en muren, net als voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp of een warmtepompboiler. Al 1.945 personen vroegen een verhoogde premie aan.

Voortaan kunnen gezinnen met uitsluitend nachttarief ook tot 15.000 euro renteloos lenen via het Energiehuis om hun woning energiezuiniger te maken. Tot slot kan die doelgroep een premie aanvragen voor de installatie van sturingsapparatuur die ervoor zorgt dat de accumulatieverwarming, elektrische boiler of warmtepomp opwarmen wanneer er veel elektriciteit geproduceerd wordt door zon en wind. Zo'n sturingsapparaat zorgt ervoor dat het elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk wordt afgestemd op de eigen productie.

