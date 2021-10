De Europese gas- en elektriciteitsprijzen dalen donderdag op de groothandelsmarkten, na signalen van Rusland dat het de gasleveringen wil opdrijven.

Woensdag ging de de Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas in onze contreien, nog alle kanten uit. De prijs schoot in de loop van de ochtend omhoog tot 161,50 euro per megawattuur (MWh), maar viel daarna terug.

Ook donderdag koelt de gasprijs verder af. De prijs per MWh is opnieuw onder de 100 euro gezakt, en verliest momenteel rond de middag 10 procent tot 97 euro. Dat is wel nog steeds een veelvoud in vergelijking met enkele maanden geleden.

Ook de prijs voor levering van elektriciteit in België zakt, met 10 procent naar 230 euro/MWh, maar ook die prijs blijft extreem hoog.

Er is een iets beter sentiment bij handelaars na verklaringen van de Russische president Vladimir Poetin. De Russiche president beloofde woensdag een recordhoeveelheid gas uit te voeren richting Europa.

De energieprijzen gaan al weken steil omhoog. Er is vrees voor krapte op de markt. In combinatie met hoge grondstofprijzen zorgt dit voor een exteem volatiele markt, met volgens traders 'absurde' prijzen tot gevolg

