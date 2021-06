De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vrijdag een aantal sensibiliserings- en preventiefilms over beleggings- en kredietfraude verspreid. Met de videocampagne wil de financiële waakhond het grote publiek sensibiliseren voor onlinefraude.

In tijden van coronacrisis en veralgemeend telewerk krijgen consumenten volgens de FSMA steeds vaker te maken met oplichtingspraktijken. In 2020 ontving de FSMA 1.555 fraudemeldingen, zowat de helft meer dan in 2018.

Met een eerste drietal animatiefilms, die beschikbaar zijn op de FSMA-website, wil de waakhond een antwoord geven op vragen zoals hoe beleggings- en kredietfraude te herkennen, wat de belangrijkste mechanismen van dit soort fraude zijn, hoe cloned firms te herkennen, wat te doen wanneer men slachtoffer is van dergelijke fraude en hoe fraude met cryptomunten te herkennen en te vermijden.

In de komende maanden volgen nog meer films, met daarin ook getuigenissen van slachtoffers.

