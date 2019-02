FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen

Consumenten zouden ongevraagd zijn gecontacteerd via e-mail of sociale media of advertenties hebben gevonden op internet waarbij personen zich voordoen als kredietgever of kredietinstelling, zonder over de wettelijk vereiste vergunning te beschikken.

'Deze niet-vergunde ondernemingen bieden consumenten zeer gunstige kredieten aan. Wanneer de consumenten hierop wensen in te gaan, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen te betalen, om de zogezegde kosten verbonden aan het krediet te dekken (dossierkosten, verzekeringen, administratieve kosten ...). Eens de consument deze 'kosten' heeft betaald, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon, en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren', zegt de FSMA woensdag.

De regulator raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen. Dergelijke berichten kunnen best onmiddellijk verwijderd worden zonder erop te reageren.