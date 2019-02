FSMA lanceert nieuwe tool om zichtrekeningen te vergelijken

De financiële toezichthouder FSMA heeft dinsdag een tool gelanceerd om de kosten van zichtrekeningen te vergelijken. België geeft gevolg aan een Europese richtlijn, die bepaalt dat elke lidstaat van de Europese Unie zo'n vergelijkingstool ter beschikking moet stellen van het publiek. Maar de FSMA is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie. De banken leveren alle informatie aan op eigen verantwoordelijkheid. De educatieve website van FSMA bundelt 21 bankenmerken. BNP Paribas Fortis, Fintro, Hello Bank zijn bijvoorbeeld drie verschillende merken, ook al horen ze thuis in dezelfde bankgroep.

