De hoeveelheid geld dat in 2021 verloren is gegaan door fraude met cryptomunten in het Verenigd Koninkrijk ligt na de eerste tien maanden van 2021 al hoger dan in heel 2020. Dat blijkt uit cijfers van Action Fraud, het Britse nationale centrum voor fraude en cybercriminaliteit.

Volgens Action Fraud, dat deel uitmaakt van de Britse politie, is er sinds begin dit jaar al voor 146,2 miljoen pond - ruim 173 miljoen euro - verloren gegaan door fraude met cryptomunten, zoals bitcoins. Het gemiddelde slachtoffer zag zo ruim 20.000 pond of meer dan 24.000 euro in rook opgaan. Criminelen lokken mensen met zogezegde getuigenissen van beroemdheden over investeringen en beleggingen in cryptomunten. Dat gebeurt meestal via sociale media. Elf procent van de gedupeerden waren jongeren tussen 18 en 25 jaar oud, meer dan de helft van de gedupeerden was tussen de 18 en 45 jaar oud.

Tussen april 2020 en maart 2021 ontving Action Fraud al 558 frauderapporten waarbij de criminelen gebruikmaakten van een bekende kop, die in werkelijkheid niets met het product in kwestie te maken had. In bijna 80 procent van de gevallen ging het om reclame voor beleggingen in cryptomunten.

Volgens inspecteur Craig Mullish van de Londense politie zitten klachten over fraude met cryptomunten al jaren in de lift. 'We zouden iedereen die erover nadenkt te investeren aanraden om eerst grondig onderzoek te doen en na te denken', zegt hij.

De meeste firma's die in het Verenigd Koninkrijk adverteren voor cryptobeleggingen zijn niet toegelaten door de financiële waakhond FCA. Dat betekent dat klanten geen beroep kunnen doen op diensten van de Financiële ombudsman (FOS) of het compensatiemechanisme FSCS wanneer er iets misgaat.

In ons land waarschuwde financiële waakhond FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in 2018 al over fraude met cryptomunten. Ook hier gebeurt dat dikwijls aan de hand van vervalste verklaringen van en interviews met bekende koppen.

De FSMA ontving in de eerste helft van dit jaar 1.087 vragen en meldingen van consumenten over fraude en illegale aanbiedingen van financiële producten en diensten, een stijging met 60 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020. Cryptomunten waren goed voor 88 meldingen, een stijging met 54 procent.

Volgens Action Fraud, dat deel uitmaakt van de Britse politie, is er sinds begin dit jaar al voor 146,2 miljoen pond - ruim 173 miljoen euro - verloren gegaan door fraude met cryptomunten, zoals bitcoins. Het gemiddelde slachtoffer zag zo ruim 20.000 pond of meer dan 24.000 euro in rook opgaan. Criminelen lokken mensen met zogezegde getuigenissen van beroemdheden over investeringen en beleggingen in cryptomunten. Dat gebeurt meestal via sociale media. Elf procent van de gedupeerden waren jongeren tussen 18 en 25 jaar oud, meer dan de helft van de gedupeerden was tussen de 18 en 45 jaar oud.Tussen april 2020 en maart 2021 ontving Action Fraud al 558 frauderapporten waarbij de criminelen gebruikmaakten van een bekende kop, die in werkelijkheid niets met het product in kwestie te maken had. In bijna 80 procent van de gevallen ging het om reclame voor beleggingen in cryptomunten.Volgens inspecteur Craig Mullish van de Londense politie zitten klachten over fraude met cryptomunten al jaren in de lift. 'We zouden iedereen die erover nadenkt te investeren aanraden om eerst grondig onderzoek te doen en na te denken', zegt hij.De meeste firma's die in het Verenigd Koninkrijk adverteren voor cryptobeleggingen zijn niet toegelaten door de financiële waakhond FCA. Dat betekent dat klanten geen beroep kunnen doen op diensten van de Financiële ombudsman (FOS) of het compensatiemechanisme FSCS wanneer er iets misgaat.In ons land waarschuwde financiële waakhond FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in 2018 al over fraude met cryptomunten. Ook hier gebeurt dat dikwijls aan de hand van vervalste verklaringen van en interviews met bekende koppen.De FSMA ontving in de eerste helft van dit jaar 1.087 vragen en meldingen van consumenten over fraude en illegale aanbiedingen van financiële producten en diensten, een stijging met 60 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020. Cryptomunten waren goed voor 88 meldingen, een stijging met 54 procent.