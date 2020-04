Ook het Franse BNP Paribas heeft besloten geen dividend uit te keren. Donderdagavond besliste de Belgische dochter BNP Paribas Fortis al om haar winst bij zich te houden en niet over te maken aan de Franse moedermaatschappij. Dat gebeurde na politieke druk: banken worden aangemaand om tijdens deze coronacrisis zoveel mogelijk kapitaal bij zich te houden om kredieten te kunnen blijven verstrekken.

In een persbericht laat het Franse BNP Paribas weten dat het voor het boekjaar 2019 geen dividend zal uitkeren. Het beoogde bedrag wordt in de reserverekening gestopt. Voor de Belgische overheid, die sinds de redding van Fortis een belang heeft van 7,7 procent in de Franse bank, betekent dat wel dat ze minder inkomsten zal ontvangen. Het dividend zou de Belgische staat 291 miljoen euro hebben opgebracht. De algemene vergadering van BNP Paribas staat nog steeds gepland op 19 mei, maar zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders. Na 1 oktober wordt mogelijk een nieuwe vergadering gepland, om te bekijken of er dan geld naar de aandeelhouders kan vloeien.