De financiële markten zijn de jongste weken woeliger dan voordien. De Amerikaanse president Joe Biden is de aanstoker met zijn stimulusplan van 1900 miljard dollar. Het verhoogt de inflatieverwachtingen bij beleggers die daarop obligaties in de uitverkoop zetten, wat de Amerikaanse tienjaarsrente de hoogte in joeg. Deze week bespreekt de Fed het monetair beleid. De financiële wereld wacht af of de Amerikaanse centrale bank iets aan de marktturbulentie zal doen. Zo ook Frank Vranken, hoofdstrateeg bij de Belgische private bank Puilaetco.

Wat staat op het spel tijdens de Fed-bijeenkomst deze week?

Wat staat op het spel tijdens de Fed-bijeenkomst deze week?FRANK VRANKEN. "De Fed wil vermijden dat de rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten buitensporig stijgen. De rente op Amerikaanse tienjaarsstaatsobligaties is in februari met bijna een halve procent gestegen. Dat wil de Fed tegenhouden. Ze wil dat de financieringskosten van bedrijven en overheden aanvaardbaar - lees: laag - blijven. Volatiliteit op de markten is daar niet goed voor, dus zal ze die proberen te temperen."Hoe verwacht u dat de Fed dat zal doen? Met welke boodschap zal ze komen?VRANKEN. "Ze zal blijven herhalen dat ze de markt van voldoende financiering voorziet en dat de opkoopprogramma's van obligaties ongewijzigd blijven. Ze heeft al gezegd dat een tijdelijke inflatie-opstoot te verduren is, maar dat ze geen redenen ziet waarom er een structureel hogere inflatie zou komen. Daarvoor zal ze wijzen naar de 9 miljoen verloren banen en de onderbenutte capaciteit in de Amerikaanse economie. De Fed zal proberen de sereniteit terug te brengen."Hoe verwacht u dat de financiële markten daarop zullen reageren?VRANKEN. "Dat is moeilijk te voorspellen. Een mogelijk scenario is dat ze niet overtuigd worden door de milde toon van de Fed omdat ze toch tekenen van inflatie zien, vooral via stijgende grondstoffenprijzen. Er is de perceptie van toekomstige inflatie, en het is die perceptie die telt. Daarop kunnen de markten de prijzen van obligaties lager sturen, wat de obligatierendementen en rente doet stijgen. Anderzijds, als de Fed een belangrijke beleidswijziging uit haar hoed tovert, kan het de andere richting uit gaan."Die stijgende inflatieverwachtingen zijn er mede door het stimulusplan van Joe Biden. Hoe schatten de financiële markten dat in?VRANKEN. "Kort gezegd: te veel van het goede. De economie is aan het hernemen. Als ze volledig opengaat, zal daar nog een versnelling bij komen. Dan gooi je met zo'n stimulusplan benzine op het vuur. Het is goed voor 9 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) die er in een keer bij komt. Dat kan de prijzen doen stijgen. Daar zijn nu al tekenen van. Veel bedrijven zien prijzen van leveranciers en grondstoffen stijgen. Als ze bij de heropening van de economie de kans zien om die stijgingen door te rekenen aan de consumenten, die op dat moment blij zullen zijn dat ze weer geld kunnen uitgeven, zullen ze dat zeker doen. De echte stresstest voor de Fed zal er deze zomer komen wanneer de effecten van het plan van Biden echt de kop zullen opsteken."