Forbes: Kylie Jenner best betaalde beroemdheid van 2020

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Kylie Jenner is de best betaalde celebrity van het afgelopen jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse lijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Ze kon ruim 485 miljoen euro op haar bankrekening bijschrijven. Ze had in januari een meerderheidsaandeel van haar beautymerk Kylie Cosmetics (51 procent) verkocht aan het bedrijf Coty Inc.

KYLIE JENNER Miljardair op haar 21ste, dankzij de sociale media.