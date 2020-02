Bpost gaat, zoals aangekondigd, vanaf maart maar twee keer per week niet-dringende brievenpost bedelen. Er wordt gestart met de publicitaire post: folders zoals die van discounter Aldi zullen vanaf 2 maart maar twee keer per week in de bus vallen.

Bpost gaat niet-prioritaire brievenpost vanaf maart ofwel nog enkel maandag en woensdag bestellen, of enkel dinsdag en donderdag. Het postbedrijf past zich zo aan de wijzigende realiteit en de verwachtingen van de klant aan. Er worden nu eenmaal veel minder brieven verstuurd. 'We beginnen op 2 maart met de folders, vanaf midden maart is de rest van de niet-prioritaire brievenpost aan de beurt'.

De postbode zal nog steeds elke dag in het straatbeeld te zien zijn, verzekert bpost. 'Kranten, magazines, brieven met een priorzegel, pakjes of rouwbrieven worden nog steeds elke weekdag beleverd, pakjes zelf zeven op zeven.' Bpost is in enkele gemeenten al enkele maanden de nieuwe bedeling aan het testen. 'Dat werkt zeer goed', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

