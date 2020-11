Bedrijven die overschotten of afwijkende producten willen schenken aan een armoedeorganisatie zullen gemaakte kosten fiscaal kunnen aftrekken. Dat heeft federaal minister voor Financiën Vincent Van Peteghem dinsdag (CD&V) aangekondigd. Met de maatregel wil de overheid tegemoetkomen aan de stijgende vraag van voedselbanken en andere armoedeorganisaties.

De coronacrisis zorgt voor een ongeziene druk op voedselbanken en andere armoedeorganisaties. Toch is het voor retailers nog steeds voordeliger om overschotten te vernietigen dan deze te schenken. 'De kosten die komen kijken bij schenkingen, zoals de transportkosten, zijn voor de rekening van de schenker', zegt Dominique Michel van koepelorganisatie Comeos.

'Zo sprak ik een tijd geleden met een handelaar die duizenden broeken moest vernietigen omdat het te duur was om die te schenken.' Om dergelijke toestanden te vermijden, worden de kosten die bedrijven maken om producten te schenken fiscaal aftrekbaar gemaakt. De permanente maatregel komt bovenop een BTW-recuperatiemaatregel die enkele jaren geleden werd ingevoerd. 'Het gaat om schenkingen van levensnoodzakelijke producten', zegt minister Van Peteghem. 'Dat kan voeding zijn die bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum nadert, maar ook non-food als tandpasta of schoonmaakproducten.'

