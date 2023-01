De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft in 2022 1.551 klachten ontvangen over fraude en onregelmatigheden, een daling met zowat een vijfde (-19 procent). Het ging in hoofdzaak om consumentenmeldingen over valse onlinetradingsplatformen (660), zo meldt de financiële waakhond donderdag. Die waarschuwt specifiek voor fraude met zogenaamde 'recovery rooms'.

Het totaalcijfer bevat ook klachten over onregelmatigheden die geen echte fraude zijn, maar bij het merendeel van de klachten is er wel echte fraude in het spel (1.421 klachten). Naast de 660 klachten over fraude met handelsplatformen, gaat het hier onder meer om 295 klachten over fraude met valse kredieten. 'Fraude met valse kredieten zorgt tijdens de huidige energiecrisis voor een verhoogde waakzaamheid bij de FSMA, temeer omdat die fraude in de eerste plaats personen met financiële problemen viseert.'

Voorts waren er in 2022 onder meer 56 consumentenmeldingen over fraude met cryptomunten en 99 over zogenaamde 'recovery rooms'. Bij zo'n fraude viseren oplichters personen die reeds het slachtoffer waren van fraude. In de maanden nadien contacteren ze de slachtoffers opnieuw, met de belofte dat ze hun verloren geld zullen kunnen recupereren. De fraudeurs geven zich daarbij bijvoorbeeld uit voor medewerkers van een advocatenkantoor, medewerkers van een door een rechter aangestelde vennootschap, cryptomuntexperten of zelfs als medewerkers van de financiële autoriteiten. Om het verloren geld zogezegd volledig te recupereren, moeten de slachtoffers opnieuw investeren. Dat gebeurt dan onder het mom van pakweg 'dossierkosten', 'taksen' of bedragen nodig voor 'antiwitwasredenen'.

De fraude met recovery rooms is in opmars. Enkel in het vierde kwartaal ging het al om 40 gevallen

In 2022 publiceerde de FSMA voorts waarschuwingen voor 267 frauduleuze entiteiten en 301 websites. Een grote meerderheid van de waarschuwingen voor frauduleuze entiteiten handelde over frauduleuze handelsplatformen (149) en illegale kredietaanbiedingen (95).

