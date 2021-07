Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) roept mensen die de slachtoffers van het noodweer willen helpen op om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van het Rode Kruis. 'Er is grote nood aan financiële hulp, waardoor de humanitaire organisaties ter plaatse soepel en efficiënt kunnen antwoorden op de noden. Dat is nu de beste manier om te helpen.'

Verlinden bedankte de vele vrijwilligers die zich de afgelopen dagen hebben ingezet voor de slachtoffers van de overstromingen maandagvoormiddag op een persconferentie samen met de vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten. 'Ik heb een immens engagement gezien de afgelopen dagen, en dat is troostend. Die solidariteit toont aan hoe veerkrachtig de mensen zijn.'

Wie nog wil helpen kan zich aanmelden als vrijwilliger op het platform van het Rode Kruis of een financiële gift overmaken op het rekeningnummer van het Rode Kruis, BE70 0000 0000 2525.

'Er is grote nood aan financiële hulp, waardoor humanitaire organisaties ter plaatse soepel en efficiënt kunnen antwoorden op de noden', zei Verlinden daarover. 'Dat is nu de beste manier om te helpen.' Slachtoffers kunnen een beroep doen op de rampenfondsen voor de vergoeding van materiële schade en ons land heeft ook een aanvraag ingediend bij het Europees solidariteitsfonds dat tussenkomt bij natuurrampen, bracht de minister nog in herinnering. 'We rekenen erop dat die vraag snel behandeld wordt.'

Tot slot zit de federale regering maandag ook samen met de verzekeraars om aan te dringen op een zo kort mogelijke procedure voor mensen met waterschade. 'Die mensen hebben nu hulp nodig om hun leven te kunnen heropbouwen', klonk het.

