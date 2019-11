Financiële geletterdheid van Belgen bij laagste in Europa

De financiële geletterdheid van de Belgen ligt bij de laagste in Europa. Dat blijkt uit een rondvraag van de financiële dienstverlener Intrum. Ondanks het feit dat 74 procent van de Belgen beweert dat ze 'uitstekend' of 'voldoende' financieel onderwijs hebben ontvangen, was vier op tien niet in staat om succesvol een test af te leggen waarbij financiële termen aan de juiste definitie moesten gekoppeld worden.

Intrum ondervroeg in Euopa 24.004 consumenten, van wie ruim 1.000 Belgen. Ons land eindigde inzake financiële geletterdheid uiteindelijk op de 17de plaats op 24 landen. 'Het gaat om het vermogen om te begrijpen hoe met geld om te gaan, ofwel de set vaardigheden die ons in staat stelt geïnformeerde en effectieve financiële beslissingen te nemen', aldus Intrum. Controle en kennis over je persoonlijke financiën maken het makkelijker om de juiste financiële beslissingen te nemen, luidt het. Intrum vindt het bijvoorbeeld 'hallucinant' dat twee op drie Belgen wel eens geld leent om iets te kopen voor de kinderen. Ook de druk van fenomenen als 'Black Friday' zet mensen aan om uitgaven te doen die ze misschien beter niet zouden doen. De financiële dienstverlener ziet hier nog heel wat werk aan de winkel voor het onderwijs. "De Belg geeft aan dat hij zijn financiële voorlichting hoofdzakelijk, en merkelijk meer dan de gemiddelde Europeaan, haalt bij ouders en bij de bank." Op de barometer van financiële gezondheid -zoals de mogelijkheid om rekeningen op tijd te betalen- haalt België de middenmoot met een elfde plaats, net boven Nederland en Frankrijk. Vooral de mogelijkheid om te sparen scoort goed in ons land. Lees ook Dubbelbelastingverdragen: 'Beleggers laten soms duizenden euro's liggen in het buitenland'