Minderjarigen met een handicap die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) krijgen en volwassenen met een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen een financiële compensatie van 17 procent voor kosten die gemaakt werden in het kader van de coronacrisis. Dat heeft de vzw Onafhankelijk Leven bekend en wordt bevestigd door minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De verhoging van de compensatie van 8,5 naar 17% werd enkele maanden geleden al aangekondigd, maar is nu ook definitief beslist via een ministerieel besluit, bevestigt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De compensatie gaat in vanaf 14 maart 2020. De COVID-19-kosten kunnen tot 1 maart 2021 ingediend worden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Onafhankelijk Leven is tevreden dat de afgesproken verhoging is goedgekeurd, maar vraagt nog extra tegemoetkomingen. 'Budgethouders moeten ook in de tweede golf extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook na eind september verwachten we financiële ondersteuning voor budgethouders en dit op een zo administratief makkelijke manier', luidt het.

