Vandaag gaat Streamz van start, het antwoord van de Vlaamse zenders op Netflix. Morgen wordt het streamingkanaal Disney+ in ons land gelanceerd. Wat mag u verwachten?

Streamingdiensten en on-demandkanalen laten u op uw smartphone, tablet, computer of televisie genieten van een uitgebreid aanbod aan films, series, documentaires en actualiteitsprogramma's, in realtime of uitgesteld. Vorig jaar maakten we al een overzicht van de mogelijkheden in ons land. Intussen zijn er weer spelers bij gekomen, en er volgen er nog.

...

Streamingdiensten en on-demandkanalen laten u op uw smartphone, tablet, computer of televisie genieten van een uitgebreid aanbod aan films, series, documentaires en actualiteitsprogramma's, in realtime of uitgesteld. Vorig jaar maakten we al een overzicht van de mogelijkheden in ons land. Intussen zijn er weer spelers bij gekomen, en er volgen er nog.De grootste speler in Vlaanderen is nog altijd Netflix, met heel wat eigen content, zoals La Casa de Papel, Stranger Things, Black Mirror en Narcos. Abonnementen kosten maandelijks 7,99 euro (één scherm), 11,99 euro (twee schermen in full HD) of 15,99 euro (vier schermen in full HD en ultra HD).Amazon Prime Video is met een grotendeels Engelstalige catalogus aan films en series eigenlijk geen concurrent voor Vlaamse Netflix-kijkers. Toch heeft ook dit platform leuke 'originals', waaronder The Grand Tour, Bosch, The Marvelous Mrs. Maisel en Fleabag. Sinds Amazon.nl een half jaar geleden gelanceerd werd, bedraagt het abonnement voor het videokanaal (en extra's, waaronder een snelle en gratis levering van pakketjes) slechts 2,99 euro per maand. Sinds kort kunt u er ook, net als op Netflix, meerdere gebruikersprofielen aanmaken.Sinds november 2019 is ook Apple TV+ beschikbaar in ons land. Die speler pakte meteen uit met ronkende namen als Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey en Steven Spielberg. Ook hier moeten eigen series de kijkers naar het platform lokken. Het aanbod bekoort nog niet helemaal, maar de beperkte prijs (4,99 euro per maand, na zeven dagen gratis uitproberen) maakt de drempel minder hoog. Wie een Apple-apparaat koopt, zoals een nieuwe iPhone of een Mac, krijgt trouwens een jaar gratis toegang.Disney+ gaat dinsdag van start in ons land. U vindt er uiteraard alle Disney-films en -series, inclusief de animatiefilms van Pixar en Marvel. Sinds de overname van 20th Century Fox en Hulu heeft Disney ook die rechten in handen. Dat geldt eveneens voor de Star Wars-catalogus. Bovendien vindt u op Disney+ ook documentaires van National Geographic. U betaalt tijdelijk 59,99 euro per jaar (vanaf dinsdag 69,99 euro, ofwel 6,99 euro per maand). Proximus TV-klanten met het digitaal zenderpakket All Stars of All Stars & Sports krijgen een jaar gratis toegang tot Disney+.De lancering van Disney+ heeft ook gevolgen voor andere platformen die tot nu toe Disney-materiaal aanboden, waaronder Netflix. Daar zal het aanbod van het wereldwijde mediaconcern gevoelig beperkt of verwijderd worden.Maandag wordt ook Streamz gelanceerd. Dat nieuwe streamingkanaal wordt ook wel de Vlaamse Netflix genoemd. Het verzamelt naar eigen zeggen het beste van wat de Vlaamse televisiezenders VTM, VIER en Eén te bieden hebben. Wat mag u verwachten? Allereerst een uitgebreid aanbod aan Vlaamse series en films, waarvan sommige nieuwe titels eerst hier beschikbaar zullen zijn vooraleer ze op televisie komen. Dit najaar krijgen elf titels op Streamz hun Vlaamse première. U vindt er ook internationale series, waaronder HBO-content, en een aparte kidszone.Voor het Streamz-pakket betaalt u (na 14 dagen gratis uitproberen) 11,95 euro per maand. Het materiaal is beschikbaar in HD-kwaliteit en kan gelijktijdig gedeeld worden met vijf apparaten en gebruikersprofielen. Wie nu al een Telenet Play-abonnement heeft, wordt automatisch overgezet naar Streamz. Hebt u het uitgebreidere Play More-pakket, dan wordt dat vanaf maandag Streamz+. Daarvoor betaalt u maandelijks 19,95 euro. Dat aanbod bevat een 300-tal extra titels, waaronder heel wat blockbusters.Wat er in de toekomst met het film- en serieaanbod op VRT Nu en VTM GO zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Stievie, een van de eerste streamingdiensten in ons land, is sinds 1 september 2020 niet meer actief. Daarop kon u in het verleden allerlei zenders - waaronder niet toevallig VTM, VIER en Eén - zowel live als uitgesteld bekijken.Onlangs werd ook Sooner in ons land gelanceerd. Dat is een streamingkanaal dat door en voor bioscoopbezoekers en cinefielen ontworpen is. Het is een initiatief van de platformen UnCut en UniversCiné, die beslisten hun aanbod van Belgische, Europese en internationale films samen te voegen. U vindt er 7000 films van meer dan 300 producenten en Europese distributeurs, en de catalogus wordt maandelijks aangevuld. Voor 7,99 euro per maand krijgt u toegang tot dit kanaal. Uitproberen kan gratis gedurende veertien dagen.Liefhebbers van romantische films en series kunnen overwegen een abonnement te nemen op WithLove. Die speler is al sinds 2018 actief in ons land, maar kon tot nu toe niet rekenen op massale bekendheid. U betaalt 5,95 euro per maand, 29,95 euro voor een half jaar of 59,95 euro voor een volledig jaar. De catalogus bestaat uit romantische comedy's en drama's, en wordt volgens de initiatiefnemers wekelijks aangevuld met minstens vijf titels. Ook dit platform kunt u veertien dagen lang kosteloos uittesten.