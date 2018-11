Febelfin wil nieuw overleg over plofkraken

De banken hebben het afgelopen jaar overlegd met elkaar, politici en de politie op nationaal en internationaal niveau om de golf aan plofkraken te stoppen, en hebben ook maatregelen genomen. Zo zit er minder cash in de geldautomaten, werden de geldautomaten extra beveiligd en zijn er detectiesystemen geïnstalleerd die pogingen tot plofkraken doen mislukken.

'Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat de recente kraken zijn mislukt', klinkt het bij Febelfin, die toevoegt dat over de verschillende maatregelen per bank niet wordt gecommuniceerd uit veiligheidsoverwegingen. De sectorvereniging blijft nauw overleggen met de banken, de politie en de betrokken overheden om de maatregelen voortdurend te evalueren en nieuwe plofkraken te voorkomen. Ook roept Febelfin de politiek en het gerecht op om voldoende middelen in te zetten om de criminelen snel op te pakken en streng te vervolgen.

Dit jaar viseerden criminelen al zeventien keer een geldautomaat in ons land, aldus Febelfin nog. Het gaat dan zowel om geslaagde ontploffingen als om mislukte pogingen.