België hinkt op het vlak van digitale betalingen te ver achterop in vergelijking met meer noordelijk gelegen landen als Nederland en Zweden. Dat zegt Febelfin, de federatie van de financiële sector. Er wordt daarom dinsdag een campagne opgestart die consumenten en handelaars ervan moeten overtuigen dat digitale betalingen 'het nieuwe normaal' zijn.

Volgens gegevens van de Europese Centrale Bank gebeurde in 2016 nog 63 procent van de betalingen in België met cash geld. Febelfin benadrukt dat dit cijfer een pak lager ligt in de landen ten noorden van België. Onder meer in Nederland (45 procent cash betalingen), Denemarken (23 procent) en Zweden (15 procent) doen de inwoners veel vaker een beroep op de mogelijkheid om digitaal te betalen.

Uit een onderzoek dat de federatie liet uitvoeren, blijkt nochtans dat 89 procent van de Belgen digitaal betalen in principe verkiest boven cash. 'Uit ons onderzoek blijkt dat 11 procent van de mensen al eens weggegaan is uit een handelszaak omdat er niet digitaal betaald kon worden. Voor handelaars en vrije beroepen is dat dan toch een deel van de populatie dat je dan niet meer als klant hebt', zegt Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin.

Nog volgens Febelfin bestaat er bij de consument dan weer te weinig vertrouwen in de meer recentere digitale betaalmethodes, zoals contactloze betalingen. 'Contactloos betalen gebeurt nochtans via hetzelfde netwerk als betalingen met kaart. Ze zijn dus even veilig', zegt Van Eetvelt.

Om consumenten en handelaars beter te informeren lanceert Febelfin vanaf dinsdag de campagne 'Betaal digitaal. 't Is het nieuwe normaal'. Dat gebeurt onder meer via de website www.digitalpaymentday.be. Het sluitstuk van de campagne komt er op zaterdag 11 mei, met de Digital Payment Day.

Digital Payment Day is een initiatief van Febelfin, in samenwerking met handelsorganisaties (Unizo, UCM, Comeos, NSZ en SDZ) en spelers uit de betaalwereld (Bancontact Payconiq Company, Mastercard, Visa, Worldline, CCV en Europabank).