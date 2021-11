Fastned verhoogt vanaf donderdag voor het eerst in vijf jaar zijn laadprijzen. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's doet dat vanwege de hoge prijzen die het moet betalen voor stroom. In Nederland en België wordt het standaardtarief (zonder abonnement) met zo'n 17 procent verhoogd.

'De prijs voor een kilowattuur is met 10 cent omhoog gegaan', voegt de woordvoerster toe. Tot nu toe hanteerde het bedrijf een prijs van 59 cent per kilowatt voor klanten zonder abonnement . Fastned waarschuwde vorige maand al dat het bedrijf het opladen van elektrische auto's waarschijnlijk duurder zou moeten maken wegens de hoge stroomkosten.

Fastned telt in België zes laadstations: in Peutie in beide richtingen aan de E19, in Everberg in beide richtingen aan de E40 en ook aan de luchthaven van Oostende en in Roeselare. Er zijn verschillende nieuwe laadstations op komst, met openingen binnenkort. Of de prijs ook zal dalen als de energieprijzen opnieuw zouden dalen, kan de woordvoerster nu niet veel over zeggen. Het zou een optie kunnen zijn en hangt van het moment af, klinkt het.

In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk, waar de eerste stations binnenkort worden geopend, blijven de prijzen gelijk. Een combinatie van factoren zorgt al een tijdlang voor hogere gas- en stroomprijzen op de groothandelsmarkten. Zo waren de gasreserves relatief klein door de strenge winter en nam de vraag naar energie wereldwijd sterk toe door het economisch herstel na de coronacrisis. Fastned noemt ook de verminderde gasproductie in Nederland als oorzaak van de hogere energieprijzen.

