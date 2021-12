Twintig jaar na de lancering van de eerste euromunten en -biljetten, op 1 januari 2002, wil de Europese Centrale Bank die biljetten een nieuw gezicht geven. Ze wil daarbij ook de hulp van de Europese burger inschakelen, zo kondigt ECB-voorzitter Christine Lagarde maandag aan in Frankfurt.

'De bedoeling is om de biljetten zo te ontwerpen dat Europeanen, ongeacht leeftijd of achtergrond, zich er beter mee kunnen identificeren', aldus Lagarde. Het consultatieproces zal wel enkele jaren in beslag nemen.

In de eerste fase zouden er zogenaamde 'focusgroepen' worden samengesteld, om de mening van de burgers uit het eurogebied te verkrijgen rond mogelijke onderwerpen voor toekomstige bankbiljetten. Een thematische adviesgroep, met een deskundige uit elk land, zal nadien een selectie voorstellen van nieuwe onderwerpen. Voor ons land werd fotograaf Stephan Vanfleteren aangeduid als expert. De ECB zal dan het grote publiek om zijn mening vragen en een ontwerpwedstrijd organiseren. Later volgt dan een besluit over de productie en over mogelijke uitgiftedata. Een definitief besluit wordt tegen 2024 verwacht.

De euro werd geïntroduceerd in 1999, maar pas in 2002 kwamen de eerste munten en biljetten op de markt. De voorbije jaren vond een geleidelijke upgrade plaats, waarbij de biljetten van de tweede generatie veiliger waren gemaakt en minder snel verslijten. Maar aan het ontwerp of de basiskleuren veranderde niets fundamenteel. Zo is op de huidige bankbiljetten geen enkele bekende persoon of monument te zien. Hoe de toekomstige biljetten er zullen uitzien, is nog niets beslist, maar niets is op voorhand uitgesloten, klinkt het maandag bij de ECB.

De euro is de officiële munteenheid van ongeveer 340 miljoen mensen in negentien EU-landen. In 2023 zou Kroatië deel gaan uitmaken van de eurozone, en een jaar later Bulgarije. De steun voor de Europese eenheidsmunt blijft groot, blijkt uit een recente peiling van de Commissie. Zo'n 78 procent (76 procent van de Belgen) vindt de euro een goede zaak, slechts 14 procent denkt het tegenovergestelde.

