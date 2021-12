De Europese beurzen gaan maandag zwaar in het rood. Beleggers zijn vooral ongerust over de economische impact van de omikronvariant van het virus.

Zo gleed de Duitse sterindex Dax bij opening 2,45 procent weg. In Parijs verliest de CAC-index meer dan 1,5 procent.

De Euro Stoxx 50 - de Europese sterindex - verliest ook meer dan 2 procent.

Op de beurs van Brussel is het verlies van de Bel20 kleiner, dankzij een winst van meer dan 10 procent voor Argenx, dat vrijdag Amerikaanse goedkeuring kreeg voor een eerste medicijn met een miljardenpotentieel.

Beleggers kijken met argusogen naar de omikronvariant. Nieuwe restricties in Europa wegen op de stemming. Zo gaat Nederland opnieuw in lockdown.

Ook de prijs van ruwe olie daalt. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent zakt 2,60 dollar en kost nog 70,92 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie verlliest 2,63 dollar tot 68,23 dollar.

