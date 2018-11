Europa maakt einde aan hoge prijzen internationale telefoongesprekken

Het is Europa menens om te snijden in de soms hoog oplopende kosten van mobiel en ander telefoongebruik. Sinds vorig jaar mogen operatoren geen extra kosten meer aanrekenen voor roamen, dat is bellen, sms'en of surfen in het buitenland. Internationale telefoongesprekken vielen niet onder die wetgeving, waardoor die apart moesten worden aangepakt.

Dat is nu gebeurd. Wie vanaf 15 mei volgend jaar vanuit België naar een andere Europese lidstaat belt, zal daarvoor maximum 19 cent per minuut moeten betalen. Voor een bericht zal niet meer dan 6 cent worden aangerekend.

Toen in juni bekend raakte dat het Europees Parlement en de Raad een akkoord hadden bereikt, juichte minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) het einde van de 'woekerprijzen' van internationaal telefoonverkeer toe. Omdat internationale oproepen vanuit België soms meer dan 1 euro per minuut kosten, is het momenteel voor Belgen goedkoper om bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Polen te bellen dan vanuit eigen land.

De nieuwe verordening zorgt tegelijk voor een betere bescherming van gebruikers van onlinediensten als Skype en Whatsapp. Het is ook de bedoeling dat de lidstaten de uitrol van 5G-netwerken faciliteren.