Euronext bekijkt opties in strijd om overname beurs Oslo

Euronext, dat de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs, Dublin en Lissabon uitbaat, zegt voorts akte te nemen van de beslissing van de raad van bestuur van de Noorse beurs om het bod van Nasdaq te steunen. Het wijst er wel op dat het zelf al de 'onherroepelijke steun' heeft gekregen van meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs.

'We zijn vastbesloten om de transactie rond te krijgen', aldus nog Euronext. Nasdaq bevestigde maandag zijn bod op de beurs van Oslo, voor in totaal zowat 675 miljoen euro. Dat is 5 procent meer dan wat Euronext midden januari op tafel gooide. Nasdaq krijgt de steun van de raad van bestuur van de Noorse beurs en van de twee grootste aandeelhouders.