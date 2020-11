AB InBev-bestuurder Alexandre Van Damme prijkt niet langer bovenaan de lijst van rijkste Belgen. Voortaan is dat Eric Wittouck, die rijk werd als aandeelhouder van Tiense Suiker. Dat blijkt uit de nieuwe editie van het boek 'De 200 Rijkste Belgen' van journalist Ludwig Verduyn, dat woensdag verschijnt.

Alexandre Van Damme was sinds 2007 'Rijkste Belg', als grootste individuele aandeelhouder van AB Inbev, nadat het bierconcern in 2004 naar de beurs was getrokken en de waarde ervan explodeerde. Maar nu, dertien jaar later, wordt hij dus van die eerste plaats gestoten als gevolg van de coronacrisis, die AB Inbev midscheeps trof. De waarde van een aandeel AB Inbev viel op het dieptepunt van de crisis terug tot 40 euro, terwijl die in 2016 op zijn hoogtepunt 120 euro bedroeg, om nu te stabiliseren rond 55 euro.

Dat alles leidde tot een herberekening van de vermogens van de bierbaronnen. En het leidde er dus toe dat de nieuwe nummer één op de lijst voortaan Eric Wittouck heet, met een geschat vermogen van 10,8 miljard euro.

Eric Wittouck, die in Monaco woont, was in 1989 de motor achter de verkoop van suikerproducent Tiense Suiker. Haar Duitse concurrent Südzucker legde daarvoor 945 miljoen euro op tafel. De opbrengst van de verkoop recycleerde Wittouck in de Luxemburgse holding Artal, waarmee hij het Amerikaanse bedrijf Weight Watchers kocht. "Wanneer het bedrijf later in financieel moeilijk vaarwater terechtkwam, was het fortuin van Wittouck al verankerd", klinkt het hierover in een perscommuniqué bij het boek.

Wittouck controleert momenteel met Artal om en bij de acht miljard aan investeringen op Wall Street. De belangrijkste participatie van Artal daarbij was Blue Buffalo Pet Company, een producent van biologische dierenvoeding, dat in 2017 verkocht werd met een meerwaarde van 1,8 miljard euro. In 2018 investeerde Wittouck enkele tientallen miljoenen in het Amerikaanse bedrijf Meow Wolf, dat op kunst geïnspireerde pretparken wil onderbrengen in klassieke shopping malls in de Verenigde Staten.

'De komst van een nieuwe nummer één, brengt meteen ook een veel fundamentelere achterliggende boodschap: corona snijdt diep in de vermogens van de Rijkste Belgen. Alexandre Van Damme incasseert daar om twee redenen als eerste de grootste klappen van: hij is hoofdzakelijk actief in een sector die zeer zwaar is getroffen en zijn waarde wordt bepaald door de beurs. En die beurs loopt altijd voorop op de reële economie', aldus het communiqué.

Het is inmiddels al de twintigste verjaardag van de 'Rijkste Belgen'. In 2000 publiceerde Verduyn het overzicht voor het eerst. De lijst is ook terug te vinden op de website www.rijkstebelgen.be, die dagelijks wordt bijgewerkt.

