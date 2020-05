Van de Belgische huishoudens zegt 62 procent geld te hebben verloren door de coronacrisis voor een gemiddeld bedrag van 1.626 euro (exclusief verliezen op investeringen), zo blijkt uit een enquête van consumentenorganisatie Test-Aankoop. De organisatie stelt dat ook de vooruitzichten niet rooskleurig zijn en roept de regering op om de consument niet te vergeten.

Test-Ankoop voerde de enquête van 14 tot 15 mei uit, bij ruim 1.000 mensen tussen 18 en 74 jaar oud, om de financiële gevolgen van de COVID-19-crisis te achterhalen. De organisatie noemt de resultaten verontrustend. Op nationaal niveau komt het financieel verlies van de Belgische gezinnen overeen met een totaal van 4,9 miljard euro, klinkt het.

De gezinnen vinden het ook steeds moeilijker om dagelijkse uitgaven te doen, blijkt nog. Elf procent van de respondenten zegt dat het zo erg moeilijk of onmogelijk is om de gezondheidszorg te betalen. In 2019 was dat 7 procent. Voor 9 procent is het zeer moeilijk of onmogelijk om gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen (5 procent in 2019), voor 9 procent om hun hypotheekverplichtingen na te komen (4 procent in 2019), voor 8 procent om de huur te betalen (2 procent in 2019), voor 7 procent om de dagelijkse levensmiddelen te betalen (3 procent in 2019) en voor 6 procent om de telecomrekeningen te betalen (3 procent in 2019). Een kwart van de respondenten deed een beroep op een financiële steunmaatregel.

De crisis had ook een impact op de beroepssituatie. Zo is 22 procent tijdelijk inactief en verloor 4 procent zijn of haar baan. 'Ook wat de toekomst betreft zijn de Belgen niet optimistisch', aldus nog de consumentenorganisatie. Zo gelooft 22 procent van de werknemers die hun baan niet verloren hebben, dat het waarschijnlijk of zelfs zeer waarschijnlijk is dat ze hun job in de komende 12 maanden zullen verliezen. Daarnaast gelooft 38 procent dat ze minder carrièremogelijkheden binnen hun bedrijf zullen krijgen en is 47 procent van mening dat er zich minder carrièremogelijkheden zullen aandienen op de arbeidsmarkt.

