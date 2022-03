De Europese gasprijs is maandag geopend op een nieuw record. Bij opening van de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - ging de prijs 17 procent hoger tot 225 euro per megawattuur. De vrees voor tekorten op de energiemarkten neemt alleen maar toe.

Nadat vrijdag voor aardgas in Europa voor het eerst meer dan 200 euro per megawattuur diende betaald te worden, werd maandagochtend al de grens van 300 euro per megawattuur doorbroken.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - steeg de prijs naar 311 euro voor een megawattuur. Ook de elektriciteitsprijzen stijgen naar verse records.

Op de termijnmarkt steeg de Duitse stroomprijs voor levering volgende maand met 54 procent naar een nooit geziene 650 euro per megawattuur.

CEO Engie waarschuwt voor mogelijke tekorten

De CEO van het Franse energiebedrijf Engie, Catherine MacGregor, waarschuwt dat het zonder Russisch gas moeilijk dreigt te worden om de gasvoorraden deze zomer aan te vullen.

.@cathmacgregor : ".@cathmacgregor : "Si une décision devait être prise d'arrêter l'approvisionnement" de gaz depuis la Russie, "alors le remplissage" de nos réserves "serait insuffisant" pour l'hiver prochain, selon la directrice générale d'Engie #le79inter " #le79inter pic.twitter.com/FRLrCd0LrP — France Inter (@franceinter) March 7, 2022

Het echte probleem, aldus MacGregor in onder meer een interview met France Inter Radio, volgt dan volgende winter. Als zou worden beslist om geen Russisch gas meer in te voeren, wordt het moeilijk om voldoende gas te vinden om de Europese stocks aan te vullen.

In dergelijk scenario zou volgens de topvrouw overheidsingrijpen nodig zijn, zoals het plafonneren van de prijzen en het beperken van de vraag.

Rusland levert 40 procent van het aardgas in Europa. Twintig procent van het gas dat Engie - marktleider in België - verkoopt, komt uit Rusland.

Nadat vrijdag voor aardgas in Europa voor het eerst meer dan 200 euro per megawattuur diende betaald te worden, werd maandagochtend al de grens van 300 euro per megawattuur doorbroken. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - steeg de prijs naar 311 euro voor een megawattuur. Ook de elektriciteitsprijzen stijgen naar verse records. Op de termijnmarkt steeg de Duitse stroomprijs voor levering volgende maand met 54 procent naar een nooit geziene 650 euro per megawattuur. De CEO van het Franse energiebedrijf Engie, Catherine MacGregor, waarschuwt dat het zonder Russisch gas moeilijk dreigt te worden om de gasvoorraden deze zomer aan te vullen.Het echte probleem, aldus MacGregor in onder meer een interview met France Inter Radio, volgt dan volgende winter. Als zou worden beslist om geen Russisch gas meer in te voeren, wordt het moeilijk om voldoende gas te vinden om de Europese stocks aan te vullen. In dergelijk scenario zou volgens de topvrouw overheidsingrijpen nodig zijn, zoals het plafonneren van de prijzen en het beperken van de vraag. Rusland levert 40 procent van het aardgas in Europa. Twintig procent van het gas dat Engie - marktleider in België - verkoopt, komt uit Rusland.