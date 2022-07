De Franse energiereus Engie gaat Franse klanten die recht hebben op een energiecheque gemiddeld 100 euro korting geven. Dat heeft algemeen directeur Catherine MacGregor gemeld in een interview met Le Parisien.

Hoeveel wordt terugbetaald hangt af van het bedrag van de energiecheque, die gezinnen moet helpen om hun energiefactuur te betalen. De maatregel kost 90 miljoen euro voor Engie, 880.000 klanten komen in aanmerking voor de korting. 'We zijn ons bewust van de realiteit van de inflatie en maken ons zorgen over de moeilijkheden waarmee onze klanten worden geconfronteerd, of het nu bedrijven of gezinnen zijn', aldus MacGregor in Le Parisien.

De groep, die vrijdag/morgen zijn halfjaarresultaten voorstelt, heeft ook een steunfonds van 60 miljoen euro opgezet voor kmo's, 'waardoor ze toegang hebben tot de nodige garanties om energie te kopen' of 'tot betalingsfaciliteiten wanneer ze het moeilijk hebben om de facturen te betalen'.

De geste is geen antwoord op het debat dat in juli gelanceerd is in het Franse parlement over de invoering van een belasting op overwinsten van grote bedrijven, zegt de directeur nog. TotalEnergies ging in het kader daarvan al akkoord om tussen september en november 20 cent korting te geven per liter brandstof. In december daalt dat tot 10 cent. 'Het is eerst en vooral een gebaar voor de burgers, om onze klanten te helpen (...) Engie produceert geen gas, maar koopt en verkoopt het aan de marktprijs. Er is daar dus geen overwinst', aldus MacGregor.

'Wat energie betreft hebben bepaalde onderdelen, met name onze kerncentrales in België, wel degelijk geprofiteeerd van de hoge energieprijzen. Ze zijn onderworpen aan een regime van belastingen en herverdeling van de winst dat al zeer goed gedefinieerd is. Daardoor kunnen we een groot aandeel van die winst teruggeven aan de betrokken landen', klink het nog.

