De federale energiewaakhond Creg waarschuwt consumenten voor praktijken die de Luikse energieleverancier Mega toepast. Het gaat om aanbiedingen die neigen naar 'bewuste misleiding', aldus de Creg.

Concreet gaat het om 'gaming', waarbij Mega regelmatig switcht tussen indexeringen op maand- of kwartaalbasis met volgens de Creg maar één doel: goed scoren in de resultaten van bestaande prijsvergelijkers. In de praktijk is er echter geen garantie op een effectief voordelig contract. Dat maakt het voor de consument verwarrend en moeilijk om goede keuzes te maken.

De energieregulator geeft het voorbeeld van het variabel contract voor elektriciteit 'Comfy' dat Mega aanbiedt. In november hanteert Mega een indexering op maandbasis, terwijl het in december kiest voor een indexering op kwartaalbasis, met name die van het al bij al nog goedkope derde kwartaal. Daardoor komt het product in december op een zeer goede plaats in de resultaten van de prijsvergelijkers. Maar op moment van facturatie wordt gerekend op basis van het veel duurdere vierde kwartaal.

De Creg is erg scherp voor de stroom- en gasleverancier: 'Mega doet hiermee niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse basis toe te passen bij meerdere van haar variabele producten, scoren ze op een kunstmatige wijze goed in de prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie en neigt dit zelfs naar een bewuste misleiding van de consument.'

Indexeringsparameters

Mega is niet de enige stroom- of gasleverancier die dit doet, maar is er wel 'zeer bedreven' in, merkt de Creg op. Voor de waakhond is de praktijk 'een issue', zeker gezien de volatiele prijsperiode die we meemaken. De Creg denkt nu na over mogelijke oplossingen, zoals een beperking van het aantal indexeringsparameters of aangepaste naamgeving van de productversies.

Het is niet de eerste veeg uit de pan voor Mega. De leverancier kwam dit najaar al in opspraak wegens verhoogde voorschotfacturen. De Economische Inspectie opende daarop een onderzoek naar het bedrijf, voor de tweede keer in een jaar tijd.

In een reactie toont Mega - dat zo'n 370.000 klanten telt - zich verwonderd over de publieke waarschuwing door de Creg. Het bedrijf zegt nog maar net door de regulator te zijn bevraagd. Hoe dan ook ontkent Mega de beschuldigingen. 'Er is nooit van onze kant een gebrek aan transparantie', klinkt het. 'Op onze site waarschuwen we de consumenten herhaaldelijk dat bij een variabel tarief de geafficheerde prijs niet overeenkomt met de gefactureerde prijs.' Het bedrijf belooft die waarschuwing op korte termijn nog zichtbaarder te vermelden.

