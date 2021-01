De Vlaamse energieregulator VREG breidt zijn prijsvergelijkingstool uit. Voortaan bevat de V-Test ook nieuwe contracttypes die mogelijk zijn door de digitale meter, zoals terugleveringscontracten voor prosumenten - verbruikers die ook zelf energie produceren - en dynamische elektricteitscontracten.

Vanaf dit jaar kunnen gezinnen en bedrijven met een kleine productie-installatie van maximaal 10 kilowatt hun geïnjecteerde elektriciteit verkopen aan een energieleverancier via een terugleveringscontract, als ze een digitale meter hebben. Sinds deze maand zijn vijftien verschillende terugleveringscontracten voor gezinnen en veertien voor bedrijven opgenomen in de V-Test.

De VREG merkt wel op dat leveranciers voorlopig alleen terugleveringscontracten aanbieden aan klanten die ook een afnamecontract hebben. Er zijn momenteel dus geen leveranciers die een terugleveringscontract aanbieden aan prosumenten die nog geen klant zijn. 'Een gunstig geprijsd terugleveringscontract wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop afnamecontract', zegt Pieterjan Renier, algemeen directeur van de VREG. 'Wat voor u het interessantste pakket vormt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt en de hoeveelheid die u verkoopt. Via de V-Test kan u een correcte afweging maken.'

Dynamische contracten

Een toekomstige nieuwigheid in de V-Test zijn de dynamische elektriciteitscontracten, naast die met een vaste en een variabele prijs. Het gaat om contracten waarbij de prijs doorgaans per uur wordt bepaald op basis van de prijzen op de beurzen waarop de leveranciers energie kopen. Door het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden, kunnen dergelijke contracten lonen voor de klant.

Hoewel de V-Test die contracten voortaan dus kan meenemen in zijn berekeningen, biedt voorlopig nog geen enkele leverancier in België dergelijke contracten aan. 'Wij verwachten dat hier in de komende maanden verandering in zal komen', zegt Renier. 'Verschillende leveranciers hebben aangekondigd in de loop van 2021 een dynamisch contractaanbod in de markt te zetten.'

Vorig jaar kende de V-Test overigens opnieuw een recordaantal gebruikers. De variant voor gezinnen werd 688.644 keer uitgevoerd, 3 procent meer dan in 2019. De professionele V-Test werd 53.808 keer uitgevoerd in 2020, 24 procent meer dan het jaar voordien.

