De spectaculaire stijging van de energieprijzen doet de kosten van verwarming, vervoer en verlichting fors toenemen. De energierekening van de gezinnen ligt al 8 miljard hoger. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis van berekeningen van ING-econoom Philippe Ledent.

De econoom berekende hoeveel de uitgaven van gezinnen voor energie de jongste twaalf maanden zijn gestegen in vergelijking met het 'normale' jaar 2019, het laatste jaar voor de pandemie. De gezinnen spendeerden van september 2021 tot en met augustus 2022 zowat 6,1 miljard euro meer aan gas, elektriciteit en huisbrandolie dan in 2019.

Vooral de facturen van gas en elektriciteit zijn sterk toegenomen, omdat gas 106 procent duurder werd en elektriciteit 46 procent. Bovendien gaven de gezinnen 1,9 miljard euro meer uit aan benzine en diesel. De totale uitgaven voor energie stegen dus met 8 miljard euro (1.600 euro per gezin) naar zowat 27 miljard.

Zonder de steunmaatregelen van de regering, zoals de btw-verlaging voor gas en elektriciteit en de accijnsverlaging voor benzine en diesel, was de extra factuur aanzienlijk groter geweest. Verwacht wordt dat de kostprijs van de energiecrisis voor de gezinnen in de komende maanden nog sterk zal stijgen.

Kerncentrales leveren Engie straks 9 miljard euro overwinst op

De Belgische kerncentrales mogen in de periode 2021-2024 een overwinst van 9 miljard euro verwachten. Daarvan wordt maar 17 procent afgeroomd. Dat schrijven De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag op basis van berekeningen van de PVDA/PTB.

De regering zegt iets aan de overwinst te willen doen, maar uit berekeningen van de studiedienst van de uiterst linkse PVDA/PTB blijkt dat het huidige model de overwinst grotendeels buiten schot laat. Van de verwachte 9 miljard euro overwinst zou maar 1,5 miljard euro wegbelast worden. De forse toename van winst is te danken aan het feit dat Engie nog best wat nucleaire capaciteit heeft die het nog niet toe­gezegd heeft en dus kan verkopen aan de Belgische consumenten en bedrijven tegen veel hogere prijzen dan ooit mogelijk werd geacht.

Distributeurs die vrijdag een aankoopcontract sloten om in 2023 stroom te hebben, betalen op de elektriciteitsbeurs 380 euro per megawattuur. De kostprijs van ­Engie wordt geschat op 35 euro per megawattuur. De marktprijzen zijn dus meer dan het tienvoudige (10,8 keer) van de kostprijs.

