In mei dit jaar verbood China het delven van cryptomunten. Dat zorgde voor een felle terugval in het verbruik van het bitcoinnetwerk. Ondertussen hebben delvers een nieuw onderkomen gevonden en verbruikt de bitcoin als weleer.

De bitcoin zit weer bijna aan het elektriciteitsverbruik van begin dit jaar, vlak voordat China het delven van bitcoins verbood. Dat delven of programmeren van bitcoins en andere cryptomunten kost veel computerkracht en dus ook veel energie en elektriciteit.

VS en Canada nieuwe hotspots

China was lange tijd het land waar het meeste elektriciteit opging aan cryptomunten. Eind 2019 werd 75 procent van alle bitcoins nog gedolven in dat land. Begin dit jaar was dat aandeel al gezakt naar 50 procent. Totdat in mei dit jaar de Chinese overheid besloot dat delven van cryptomunten te verbieden en het verbruik daar daalde naar nul. De koers van de bitcoin, de meest populaire en meest gedolven cryptomunt, kreeg daarmee een klap van 10 procent.

De elektriciteitsconsumptie van het bitcoinnetwerk zag toen op korte tijd ook een forse daling. Dat verbruik wordt gemeten via de zogenaamde hashrate per seconde. Die eenheid weerspiegelt de computerkracht die het netwerk per seconde verbruikt. Tussen mei en juli dit jaar daalde de hashrate van meer dan 150 exahashes per seconde naar minder dan 100.

Ondertussen zit het energieverbruik van de bitcoin weer op het niveau van mei dit jaar. Bitcoindelvers zijn massaal uit China verkast naar andere oorden, vooral naar de Verenigde Staten en Canada.

0,6 procent van wereldwijd verbruik

De bitcoin en andere cryptomunten liggen al langer onder vuur voor hun energieconsumptie. Het Centre for Alternative Finance van Cambridge University brengt dat elektriciteitsverbruik al enige tijd in kaart. Tegen de huidige verbruiksniveaus ligt de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van het bitcoinnetwerk op 129 terawattuur (TWh). Dat is iets meer dan de 124 TWh die Noorwegen jaarlijks verbruikt, maar minder dan het jaarlijkse verbruik van bijvoorbeeld Polen of Egypte (beide 149 TWh per jaar). Als de bitcoin een land zou zijn, zou het met zijn energieconsumptie rond de dertigste plaats van de 196 eindigen.

Als je de vergelijking maakt met andere economische sectoren, komt het verbruik van de bitcoin het dichtst in de buurt van dat van de goudmijnbouw. Ze verbruiken jaarlijks even veel. Op wereldschaal is het bitcoinnetwerk goed voor slechts 0,6 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Het gros daarvan, zo'n 35 procent, gebeurt in de Verenigde Staten, gevolgd door Kazachstan (18%), Rusland (11%) en Canada (10%). In Europa is Duitsland de grootste bitcoinverbruiker, goed voor 4,5 procent van de totale bitcoinelektriciteitsconsumptie. België is goed voor 0,03 procent.

Ook crypto wil vergroenen

Sceptici en critici nemen cryptomunten onder vuur wegens hun energieverbruik. Dat zegt evenwel niets over de broeikasuitstoot. Er is weinig geweten over de energiebronnen die bitcoindelvers aanboren. Schattingen over hoeveel daarvan hernieuwbaar zijn, gaan van 40 tot 80 procent. Uit een enquête van het Cambridge Centre for Alternative Finance van 2020 bleek dat zo'n 39 procent van de bitcoins met hernieuwbare energiebronnen worden gedolven.

Bepaalde Chinese provincies waren zo populair bij cryptodelvers omdat waterkrachtcentrales er in sommige periodes van het jaar zoveel overcapaciteit genereerden waarmee ze goedkoop en duurzaam konden delven.

Net zoals alle andere economische sectoren zet de cryptosector sterk in op koolstofneutraliteit. Enkele grote cryptospelers, zoals CoinShares en ConsenSys, lanceerden in april van dit jaar het Crypto Climate Accord, naar analogie met het klimaatakkoord van Parijs.

