De Zwarte Markt in Tessenderlo sluit na 37 jaar de deuren, meldt de directie van de overdekte markt op Facebook. Door de onzekerheid over een mogelijke heropening heeft ze beslist om de populaire zondagse rommelmarkt - met vaak ook live optredens van Vlaamse artiesten - niet meer te heropenen.

Al sinds 13 maart van dit jaar is de Zwarte Markt verplicht gesloten wegens de coronamaatregelen. Zo is de grote overdekte markt dit jaar slechts een paar zondagen geopend geweest. De populaire rommelmarkt telde zo'n 1000 standhouders op een totale oppervlakte van 25.000 vierkante meter en kon elk weekend rekenen op ruim tienduizend bezoekers.

'Doordat de Zwarte Markt aanzien wordt als evenement, mochten wij in juni van dit jaar niet terug opengaan', klinkt het. 'Drie maanden geleden hebben wij vernomen dat de Zwarte Markt terug mocht opengaan onder strenge voorwaarden. Voorwaarden die wij ontegensprekelijk begrijpen, maar door het beperkt aantal bezoekers dat wij nog maar ontvangen, zou dit voor de standhouders onleefbaar zijn.'

De directie stelde zich daarom de vraag wanneer de Zwarte Markt weer open zou kunnen gaan. 'In mei 2021 misschien, of in juli of oktober van volgend jaar als iedere inwoner in België zijn vaccin gekregen heeft. Welke invloed zal dit hebben op het toerisme en op massavertoningen?', klinkt het.

'Wij hebben dan ook beslist, hoe spijtig deze beslissing ook is, om de Zwarte Markt niet meer te heropenen', luidt het oordeel.

