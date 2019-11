Er is een ruime politieke meerderheid in de maak om het gunstige RSZ-tarief op lonen van beroepssporters aan te pakken. Na CD&V en SP.A heeft nu ook Open VLD daar een wetsvoorstel voor klaar, waarbij vooral het voetbal in het vizier komt.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Het momentum is er, oordelen een aantal partijen, om het RSZ-voordeel van beroepssporters weg te werken. Nu betaalt een profsporter 885 euro per maand aan sociale bijdragen, ook al heeft hij als voetballer een jaarloon van meer dan 1 miljoen euro. 'In de nasleep van het fraudeschandaal rond de makelaars heeft het voetbal zelf de kans gekregen om er iets aan te doen. Maar er is niets gebeurd', zegt Egbert Lachaert (Open VLD).

Hij heeft een bijzonder ingrijpend voorstel klaar. Behalve het fors optrekken van het huidige forfait, zouden clubs 10 procent sociale bijdragen moeten betalen op de vaak enorme transfersommen.

CD&V wil op de eerste loonschijf 15 procent sociale bijdragen heffen, plus extra solidariteitsbijdragen. Die zouden trapsgewijs oplopen tot 5 procent, afhankelijk van het loon.

Bij SP.A stelt Joris Vandenbroucke zelfs voor om het gunsttarrief helemaal af te schaffen.

Vlaams Belang werkt ook aan een voorstel, maar is bereid een ander voorstel te steunen als dat in de lijn van hun plan ligt.

De voorstellen zullen op korte termijn behandeld worden in de Kamercommissies Financiën en Sociale Zaken. De verwachting is dat er nog gediscussieerd zal worden over punten en komma's, maar dat er een meerderheid gevonden zal worden - zelfs bij gebrek aan een federale regering. Lachaert mikt de start van het volgende voetbalseizoen.

Lees ook: Toby Alderweireld: 'Het voetbal heeft me ook veel afgepakt'