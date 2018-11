Een op de vijf jongeren heeft financiën niet op orde

Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar geeft 45 procent ook toe regelmatig rekeningen te laat te betalen. 'We vragen een rijbewijs om met de auto te rijden', zegt directeur Guy Colpaert van Intrum, 'maar laten jongeren zonder begeleiding allerlei financiële risico's nemen. Onbegrijpelijk.'

Intrum publiceert de cijfers in het European Consumer Payment Report, waarin het bedrijf vooral de financieel kwistige houding van jongeren op de korrel neemt. Zo blijkt dat spullen op krediet of met geleend geld kopen geen taboe is voor een vierde van de jongeren. Ze kopen bovendien zonder zorgen op krediet, vooral bij het online shoppen.

Het gemak waarmee geld wordt geleend vindt de financieel dienstverlener 'zorgwekkend'. Jongeren die aan het begin van hun professionele loopbaan staan, zijn duidelijk niet tevreden met hun financiële slagkracht. Zo geeft 35 procent aan niet genoeg financiële middelen te hebben om een 'waardig' bestaan te kunnen leiden. Heel wat uitgaven moeten een eerste keer gemaakt worden, wat uitdagend is met het loon van een eerste job.

De komst van assertieve advertenties via sociale media hebben ook invloed op consumptie. Van de consumenten geeft 33 procent aan sneller online aankopen te doen door de verleidelijke berichten op social media. Voor de jongeren tussen 18 en 24 jaar loopt dit zelfs op tot 45 procent. Die zijn dan ook vaak online met hun smartphone.

Jongeren lenen bovendien een stuk sneller geld van vrienden dan volwassenen. Onschuldig in vergelijking met leningen die door commerciële instellingen worden verschaft, vooral online. 'Aankopen worden gemakkelijker gedaan, achteraf betalen is zo ingesteld en ook het gebruik van een kredietkaart is steeds vaker mogelijk. Meer uitgeven en duurdere aankopen sluipen er snel in', klinkt het.

Van de jongeren geeft 42 procent aan dat ze online snel meer uitgeven door het gemak. Vierendertig procent van de ondervraagde jongeren zegt uiteindelijk duurder uit te zijn dan ze hadden bedoeld. Vaak ligt onwetendheid aan de basis van onverantwoorde keuzes die later voor financiële dompers kunnen zorgen.

'We zien de gevaren jaar na jaar opduiken in onze cijfers en analyses', zegt Colpaert, die vindt dat scholen meer moeten inzetten op financiële geletterdheid. Het GO! nam de opleiding 'gezinsbudget' op in het leerplan, 'een logische volgende stap zou zijn om dit op te nemen in het leerplan over alle onderwijsnetten'.