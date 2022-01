Een op de drie Belgische werknemers heeft al een coronapremie ontvangen, die gemiddeld 315 euro bedraagt. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van hr-dienstverlener Securex bij ruim 215.000 werknemers. Werkgevers hebben nog tot 31 maart de tijd om de premie uit te betalen, anders riskeren ze boetes.

De coronapremie is een fiscaal voordelige manier van verlonen die door de federale overheid in het leven werd geroepen voor ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de crisis en hun werknemers een éénmalig extraatje van maximaal 500 euro willen bieden. De premie wordt uitbetaald in de vorm van elektronische consumptiecheques die de werknemer vrij kan besteden.

Half januari had al een op de drie Belgische werknemers (31 procent) een coronapremie ontvangen. Gemiddeld bedraagt die 315 euro, maar ruim een vierde (27,6 procent) kreeg al het maximumbedrag van 500 euro.

In sommige sectoren, zoals de bouw, chemie en schoonmaak, zijn werkgevers verplicht om een coronapremie uit te betalen. Daar kreeg 25,2 procent van de werknemers hun premie al uitbetaald, die gemiddeld 316,6 euro bedroeg. In andere bedrijven is de coronapremie enkel verplicht als het bedrijf winst maakte. Binnen deze groep ontving 33,7 procent al een coronapremie van gemiddeld 320 euro. Bij de non-profit, horeca, interim, kappers en kunstensector geldt geen verplichting. Daar kreeg slechts 5 procent al een 'cadeautje' van gemiddeld 243 euro.

Werkgevers die verplicht een premie moeten uitbetalen, moeten dat doen voor 31 maart 2022. Gebeurt dat niet, volgen er sancties. 'Inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 80 tot 800 euro, vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Bovendien zullen die werkgevers alsnog de premie moeten uitbetalen, maar dan als loon in plaats van als consumptiecheque, en dat komt hen een stuk duurder uit', waarschuwt Securex.

