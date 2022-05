Starters en jonge ouders krijgen vaak met soortgelijke problemen te maken. Sommige gelijkenissen wil je liever niet, zoals het wakker liggen. Een belangrijk verschil is de consensus om na de geboorte van een baby de jonge ouders te steunen bij een goede start. Dat zou een ondernemer ook wel kunnen gebruiken.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Anneleen Vanlommel inspireert organisaties over customer experience, employee engagement en productiviteit.

"Proficiat! Anneleen! Wat een fijn nieuws! 2 baby's: eentje van vlees en bloed en jouw eigen onderneming!" Midden april ben ik mama geworden. De felicitaties vliegen me om de oren. Maar de felicitaties die ik kreeg van Lesley Arens bleven het langst nazinderen. Want ik bén twee keer mama geworden. Twee weken geleden van mijn zoon Gustave, vier maanden geleden van mijn eigen onderneming. De gelijkenissen zijn treffend, de verschillen interessant.

Parallellen

Ben je er wel klaar voor? Voor beide projecten werd kort gecheckt of ik wel voldoe aan de voorwaarden om eraan te beginnen. Als niet-heterokoppel kiest het ziekenhuis waar je begeleid wordt of je een groene of een rode vlag krijgt. En wanneer je in het Franstalige landsgedeelte woont, heb je nog altijd een diploma bedrijfsbeheer nodig om een onderneming uit de grond te mogen stampen.

Vanaf dan staat een rist instanties klaar om je te helpen, ook financieel. Voor de geboorte van je kind krijg je een groeipakket. Want elk kind verdient de kans zich optimaal te ontplooien, dixit de Vlaamse overheid. Die lijn trekt ze door naar startende ondernemingen. Op de subsidiedatabank kun je zelf door een doolhof aan mogelijkheden wandelen. Als starter kun je gebruikmaken van verminderde sociale bijdragen en, als je in Vlaanderen woont, krijg je via de kmo-portefeuille een mooie duw in de rug wanneer je investeert in opleiding, advies en kennis.

Heeft een van die instanties geregistreerd dat je met je nieuwe project van start gaat? Dan duurt het maar enkele dagen, of de folders liggen in je bus. Of het nu de Roze Doos is of de folder van OTTO Office, beide hebben hetzelfde doel: van jou een trouwe klant maken door je tegen een voordelig tarief kennis te laten maken met hun gamma.

Beide projecten gaan ook gepaard met afscheid nemen van het vorige tijdperk. In het ene geval ligt de comfortabele situatie als loontrekkende achter je. Het tijdperk waarin alles voor je geregeld werd, is voorbij. Dat besef je op het moment dat je je rekening checkt en vaststelt dat er enkel geld op je rekening komt als je ook facturen uitstuurt. Zeer vergelijkbaar met het moment waarop je echt dringend naar toilet moet, maar je pasgeborene je vertelt dat hij honger heeft en dat de tijd van rustige toiletbezoekjes voorbij is. In beide gevallen breekt ook een nieuw tijdperk aan: dat van de onderbroken nachten! Of het nu komt door het onregelmatige slaapritme van je kind of door de kopzorgen over je onderneming: je slaap zal eronder lijden.

Gelukkig sta je er als ondernemer of jonge ouder niet alleen voor. Een heel team van vakmensen staat je bij. Een vroedvrouw of boekhouder om je vooruitgang op te volgen, een huisdokter of businesscoach om te kijken of je fysiek en mentaal de juiste voorbereidingen treft, en een gynaecoloog of notaris om de opstart te officialiseren. Moeders zijn de enigen die een dubbele rol spelen, doorgaans volledig gratis. En dan komen enkele belangrijke beslissingsmomenten. Borstvoeding of flesjes? Eigen kapitaal of externe financiëring? Een crèche of thuisblijven? Outsourcen of zelf je onderneming van A tot Z runnen? De meningen zijn verdeeld, en het advies is in beide gevallen: doe vooral waar je je goed bij voelt en win bij twijfel advies in bij mensen die je vertrouwt. Want zowel voor ouders als voor ondernemers is een sterk netwerk cruciaal. Bij de komst van een eerste kind krijgen vriendengroepen een andere dynamiek. De gespreksonderwerpen veranderen. Jonge ouders vragen advies aan vrienden die door dezelfde fases gingen. Zo gaan ondernemers ook op zoek naar gelijkgezinden: andere ondernemers, die elkaar versterken en je aansporen je grenzen te verleggen. Er ontstaan community's van ondernemers die elkaar opzoeken. Rubicon is een mooi voorbeeld: een exclusieve community voor ambitieuze ondernemers die elkaar helpen om verder te groeien.

Verschillen

Ik zie twee cruciale verschillen. Eén van de twee zou ik graag als verschil houden. Het andere zou ik graag weggewerkt zien. Laat ons starten met het eerste verschil: de bevalling. Bij de ene bevalling kleed je je op je paasbest om je krabbel te zetten. Met een glaasje champagne beklink je het tekenen van de oprichtingsakte. Bij de andere bevalling kleed je je helemaal uit, haal je je meest afschuwelijke oerkreten boven en besef je daarna niet meer goed of je nu wel of niet een glas champagne hebt had. Je notaris laat je ook onmiddellijk naar huis vertrekken, zodat je asap kunt beginnen werken aan die onderneming. De gynaecoloog heeft er doorgaans wat minder vertrouwen in en houdt je graag nog enkele dagen in het oog.

Het tweede verschil is dat van de geboortekaart met geboortelijst. Komt je kindje eraan? Dan schreeuw je dat graag zo hard mogelijk van de daken. Je ontwerpt een prachtige kaart en stuurt die naar je vrienden, familie en collega's. Die zijn doorgaans zo blij dat ze willen tonen dat je er niet alleen voorstaat. Ze helpen je op weg en kopen een cadeau van een geboortelijst, waar je alles op hebt gezet wat je kan helpen je baby te verzorgen en te helpen groeien. Maar waar blijven die geboortekaartjes en -lijsten van ondernemingen? Uiteindelijk is dat ook een baby die moet groeien. Ik zie de kaartjes al voor me. De tekst pas je het best lichtjes aan: 'Onze liefde kreeg handjes en voetjes' wordt 'Onze liefde kreeg een btw-nummer'. In plaats van een peter en een meter kun je twee mentoren zoeken. Ambits kan daarbij helpen. Laat aan je naasten weten wanneer ze op babybezoek kunnen komen, om samen te brainstormen over je doelen voor het volgende kwartaal. En maak die geboortelijst, want kun je die als startende ondernemer niet gebruiken? Een uurtje boekhouder, businesscoach of virtual assistant, een abonnement op enkele cruciale tools zoals Notion, Zapier of Plug&pay, een btw-nummer of de neerlegging van je akte bij de griffie, een merkregistratie bij het BOIP, een brandingkit of een eigen logo. Geboortelijsten voor starters zijn een gat in de markt.

Of je nu ouder of ondernemer bent, de volgende tips zijn in beide gevallen van toepassing:

1. Doe het niet alleen, omring je door mensen die je steunen. Ouders, buren, boekhouders, andere ondernemers, believers.

2. Bouw routines in. Gebruik je hoofd niet om procedures of gewoontes te onthouden. Noteer ze en bespreek ze met de anderen in je onderneming of je huishouden.

3. Zorg voor voldoende rust en ontspanning. Zowel je onderneming als je kind zal er de vruchten van dragen.

4. Schrap het woord 'flexibiliteit' uit je woordenboek. En schrijf het er later weer in, met een heel andere invulling eraan gekoppeld.

